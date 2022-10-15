تركيا.. قتلى وجرحى جراء انفجار في منجم للفحم

2022/10/15 | 01:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات التركية، يوم الجمعة، عن سقوط قتلى وجرحى جراء وقوع انفجار في منجم للفحم في بلدة أماسرا بولاية بارطن الواقعة شمال البلاد على البحر الأسود.

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