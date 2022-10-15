البوليساريو تعلن عزمها تعويض

2022/10/15 | 01:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسط ترحيب من الموالين لها، أعلنت البوليساريو عن عملية لجبر الضرر لضحايا الانتهاكات، في خطوة يرى فيها البعض محاولة من الجبهة لقطع الطريق على جرها للمحاكم الدولية كما حدث مع زيعم الجبهة في إسبانيا.

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