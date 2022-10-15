2022/10/15 | 02:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: مع شروع رئيس الوزراء العراقي المنتخب محمد شياع السوداني في تشكيل...

ظهرت المقالة العراقيون يريدون من السوداني الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون يريدون من السوداني الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون يريدون من السوداني الخدمات ومكافحة الفساد وتوفير فرص العمل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).