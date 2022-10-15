مستقبل العلاقات السعودية الأميركية بعد قرار

2022/10/15 | 03:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تقدم إدارة بايدن على إنهاء التحالف الاستراتيجي والأمني مع السعودية؟

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