واشنطن تقدم 725 مليون دولار مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا

2022/10/15 | 05:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن واشنطن سترسل مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 725 مليون دولار إلى أوكرانيا.

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