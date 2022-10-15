إيران.. إزالة جدارية مثيرة للجدل لنساء شهيرات يضعن الحجاب

2022/10/15 | 05:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أزالت السلطات الإيرانية من وسط طهران جدارية أثارت جدلا بعد حوالي 24 ساعة من تركيبها، حيث أظهرت نساء شهيرات يضعن الحجاب، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إسنا".

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