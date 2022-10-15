"25 قتيلا".. وعمليات الإنقاذ مستمرة في موقع انفجار منجم في تركيا

2022/10/15 | 05:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقى ما لا يقل عن 25 عاملا مصرعهم في انفجار وقع الجمعة بمنجم فحم على ساحل البحر الأسود في شمال غرب تركيا، في حين كان عمال الإنقاذ يبذلون كل ما بوسعهم السبت للبحث عن أحياء.

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