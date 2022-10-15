جسر الودّ الذي نسفته روسيا

2022/10/15 | 06:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الخامس من أكتوبر الجاري، التقى الرئيس الروسي مع وفد من المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي وقال أمامهم إن روسيا "تكن احتراماً كبيراً" للشعب الأوكراني رغم الوضع الحالي.وهو كلام سرعان ماتبدد في الهواء بعد ثلاثة أيام مع ردود فعل الجانبين الروسي والأوكراني عقب نسف جسر كيرتش الواصل بين البر الروسي وشبه جزيرة القرم التي احتلتها روسيا وضمتها في 2014.

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