الكويت.. حريق داخل سجن بسبب

2022/10/15 | 07:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق في السجن العمومي بمنطقة الصليبية في الكويت، صباح السبت، ما تسبب في إصابة 3 سجناء، فيما تشير التحقيقات الأولية لوجوده شبه "تعمد" في الحادث.

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