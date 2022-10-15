مشروع أوروبي لمد

2022/10/15 | 08:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دشنت قبرص، الجمعة، مشروعا ممولا من الاتحاد الأوروبي لمد "كابل كهربائي" تحت البحر يربط الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط باليونان.

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