2022/10/15 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وول ستريت تغلق على تراجع في ظل استمرار مخاوف الركود

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، إذ أبقت توقعات التضخم المرتفعة المخاوف من أن مسار رفع أسعار الفائدة الاتحادية القوي قد يؤدي إلى ركود.

وفي الجلسة الأخيرة من أسبوع متقلب، فتحت الأسهم على ارتفاع قبل أن تغير مسارها بعد أن أظهرت بيانات من جامعة ميشيجان تحسن معنويات المستهلكين في أكتوبر تشرين الأول، لكن توقعات التضخم ساءت مع ارتفاع أسعار البنزين.

وكانت بيانات أظهرت يوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يقيس التضخم، لا يزال مرتفعا بشدة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 ما قيمته 84.18 نقطة أو 2.29 في المئة ليغلق عند 3585.73 نقطة، فيما خسر المؤشر ناسداك المجمع 325.82 نقطة أو 3.06 في المئة إلى 10323.33 نقطة.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 368.69 نقطة أو 1.23 في المئة إلى 29670.03 نقطة.

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