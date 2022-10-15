2022/10/15 | 09:19 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرقي بغداد.. ملثمون يقطعون طريقا بالإطارات المحترقة ويلوذون بالفرار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/10/15 | 09:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرقي بغداد.. ملثمون يقطعون طريقا بالإطارات المحترقة ويلوذون بالفرار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرقي بغداد.. ملثمون يقطعون طريقا بالإطارات المحترقة ويلوذون بالفرار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).