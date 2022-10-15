2022/10/15 | 09:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرطة كربلاء تنفي اسقاط طائرة مسيرة في المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء تنفي اسقاط طائرة مسيرة في المحافظة) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء تنفي اسقاط طائرة مسيرة في المحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).