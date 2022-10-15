الدفاع توافق على قبول مواطني كردستان كطلاب في الكلية العسكرية

2022/10/15 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان، اليوم السبت، استحصال موافقة وزارة الدفاع العراقية على قبول عدد من مواطني كردستان بالكلية العسكرية في بغداد.

وجاء في بيان الوزارة، تلقته (بغداد اليوم)، أن "وزارة الدفاع العراقية أعلنت عن افتتاح دورة الضباط في الكلية العسكرية الأولى لخريجي الإعدادية، ودعت الراغبين بالتقديم إلى ملء استمارة عبر الإنترنت من خلال الموقع الرسمي لوزارة الدفاع العراقية".

وأضاف البيان أنه "بعد الاتصال والتنسيق بين رئيس أركان وزارة البيشمركة، الفريق ركن عيسى عُزير مع وزارة الدفاع العراقية، تم الحصول على الموافقة اللازمة لقبول عدد من مواطني كردستان في الكلية العسكرية الأولى في الرستمية".

وأشارت إلى أنه "يمكن لأي شخص يرغب بالتقديم للدورة، ملء استمارة التقديم عبر الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع".

وأوضحت أن "فرص القبول تعتمد على الدرجة الدراسية"، مبينةً أن "موعد تقديم الاستمارة تبدأ من 15 تشرين الأول 2022 لمدة عشرة أيام وحتى 25 تشرين الأول 2022".

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