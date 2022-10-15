بعثة إيران في الأمم المتحدة تفسر لـCNN غيابها خلال تصويت الجمعية العامة على إدانة ضم روسيا لمناطق أوكرانية

2022/10/15 | 09:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة إنها كانت ستصوت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا "إذا كان نص القرار بأكمله يركز على إدانة هذا الضم".

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