2022/10/15 | 09:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الإحصاء التركية، السبت، 15 تشرين، 2022، أن العراقيين جاءوا...

ظهرت المقالة العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).