النفط والأسهم الأمريكية تتراجع بفعل مخاوف من ركود عالمي

2022/10/15 | 09:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة، إذ فاقت مخاوف...

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