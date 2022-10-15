الرافدين يتوعد باجراءات قانونية للمتخلفين عن تسديد الاقساط المتأخرة

2022/10/15 | 09:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، اليوم السبت، اتخاذ اجراءات قانونية للمتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية.

وذكر بيان للمصرف تلقته (بغداد اليوم)، أنه "اتخذ اجراءات قانونية للمتخلفين عن تسديد الاقساط الشهرية للقروض المتأخرة".

ووجه المصرف "دعوة للمقترضين لتسديد ما بذمتهم من اقساط شهرية للقروض التي تم منحها لهم".

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