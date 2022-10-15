معدات وأسلحة.. تقرير استخباراتي يكشف حجم خسائر روسيا

2022/10/15 | 10:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد الجيش الروسي 6000 قطعة من المعدات منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وهو يستخدم الذخائر بمعدل لا يمكنه تعويضه، لأن العقوبات الغربية أضرت بالصناعة الدفاعية والعسكرية في موسكو، وفقا لتقرير استخباراتي حكومي أميركي رفعت عنه السرية مؤخرا، ونشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، الجمعة.

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