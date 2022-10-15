لتفقد السدة الترابية بهور الحويزة.. وفد أمني رفيع يصل إلى ميسان (صور)

2022/10/15 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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وصل وفد أمني رفيع، اليوم السبت، إلى محافظة ميسان لتفقد إنشاء السدة الترابية بهور الحويزة.

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