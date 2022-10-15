بعد رفع الكتل الكونكريتية.. فتح طريق

2022/10/15 | 10:15 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، فتح الطريق الرابط بين "شقق السوريين ومدخل شهداء البياع" والمؤدي الى شقق السلام في جانب الكرخ.

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