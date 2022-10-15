الرافدين يلوح بإجراءات قانونية ضد المتلكئين بتسديد القروض

2022/10/15 | 10:34 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لوح مصرف الرافدين، اليوم السبت، باتخاذ إجراءات قانونية بحق المتلكئين بتسديد الأقساط الشهرية.

وذكر بيان للمصرف أن “إجراءات قانونية ستتتخذ بحق المتخلفين عن تسديد الأقساط الشهرية للقروض المتأخرة”.

ودعا المصرف، بحسب البيان، “المقترضين لتسديد ما بذمتهم من أقساط شهرية للقروض التي تم منحها لهم”.

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