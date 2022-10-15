العراقيون بالمرتبة الثالثة بشراء العقارات في تركيا

2022/10/15 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت هيئة الإحصاء التركية، اليوم السبت، أن العراقيين جاءوا بالمرتبة الثالثة كأكثر الشعوب بشراء للعقارات في تركيا خلال شهر ايلول الماضي.

وقالت الهيئة في تقرير ، ان "مبيعات المنازل في تركيا للأجانب انخفضت بنسبة 23.8٪ في أيلول 2022 مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق وأصبحت 5 الآف و49 منزلًا، حصلت اسطنبول على المرتبة الاولى بواقع الف و795 منزلا، وجاءت انطاليا في المرتبة الثانية بمبيعات الف و 585 منزلًا، ثم مرسين بواقع 335 منزلا ".

واضافت ان "تركيا باعت خلال تسعة أشهر الاولى من العام الحالي 49 ألفا و644 منزلا للأجانب وبنسبة ارتفاع بلغت 32.5% عن نفس الفترة من العام السابق".

وأشارت إلى أن "الروس تصدروا باقي الدول في الأكثر شراء للعقارات في تركيا خلال أيلول وبعدد ألف و 196 منزلا، وجاء الايرانيون بالمرتبة الثانية حيث اشتروا 592 منزلاً، والعراقيون ثالثا وبعدد بـ 433 منزلا، والمانيا رابعا بعدد 225 منزلا، وكازاخستان خامسا وبعدد 207 منزلا".

ويتصدر العراقيون في قائمة شراء المنازل في تركيا منذ العام 2015، إلا أنه تراجع للمركز الثاني بعد إيران مع بداية العام 2021، قبل أن يتراجع للمركز الثالث منذ شهر نيسان الماضي بعد هيمنة روسية على العقارات التركية .

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