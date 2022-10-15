9 حالات بكل ساعة.. مركز حقوقي: التدهور الاقتصادي أسهم بارتفاع معدلات الطلاق في العراق

2022/10/15 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

حذر المحامي حازم الرديني نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق من خطورة الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلد والذي بدوره اثر بشكل كبير ومباشر بتهديم الاسر العراقية من خلال ازدياد نسب الطلاق بشكل غير مسبوق.

وقال الديني في بيان ان "عدد حالات الطلاق وصلت قرابة الستة الاف حالة لشهر ايلول فقط وبمعدل تسع حالات طلاق في كل ساعة وبواقع خمسة الاف وتسعمائة وستة وعشرين حالة طلاق شهريا لسنة ٢٠٢٢ وحسب الموقع الرسمي لمجلس القضاء الأعلى".

وبين ان "العامل الاقتصادي يشكل مانسبته قرابة الخمسين بالمئة من حالات الطلاق واخرى بسبب زواج القاصرات والتعامل السيء لمواق

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