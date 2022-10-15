أكثر من خمسة مليارات هاتف محمول تنتظر الاتلاف

2022/10/15 | 11:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك ما يقدر بـ 16 مليار هاتف محمول حول العالم وفي أوروبا.

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