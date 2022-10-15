حزب بارزاني يبرر قراره بالتنازل عن منصب رئاسة الجمهورية

2022/10/15 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعتبر عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم السبت، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني منع تشتت البيت الكردي.وقال شعبان، لــ (بغداد اليوم)، إنه "بالرغم من أن منصب رئاسة الجمهورية كان من استحقاق الحزب الديمقراطي، لكن زعيم الحزب مسعود بارزاني فضل إنهاء الانسداد ومنع تشتت البيت الكردي".وأضاف أن "تنازل الحزب الديمقراطي والتصويت لعبد اللطيف رشيد، هي خطوة منعت انزلاق البيت الكردي"، كما اشار الى أنها "خطوة انهت الانسداد في البلاد، وهذا يحسب للحزب الديمقراطي، الذي لم يفضل مصالحه فقط".

ويوم امس حدد مصدر مطلع، موعد مراسم استلام وتسليم رئاسة الجمهورية في قصر السلام ببغداد.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "مراسم استلام وتسليم الرئاسة بين الرئيسين السابق برهم صالح والحالي عبد اللطيف رشيد ستجري يوم الاحد المقبل في قصر السلام ببغداد".ونجح عبد اللطيف مساء الخميس في الحصول على ثقة البرلمان في جلسة تنصيب الرئيس بعد منافسة في الجولة الثانية مع برهم صالح.

والخميس الماضي، انتخب مجلس النواب عبد اللطيف رشيد رئيساً لجمهورية العراق.

وانتهت الجولة الثانية من التصويت السري لصالح مرشح الاتحاد الوطني عبد اللطيف رشيد مقابل خسارة رئيس الجمهورية السابق برهم صالح.

وحصل رشيد بحسب الجولة الثانية على 162 صوتاً مقابل 99 لبرهم صالح فيما كانت الاوراق المتبقية باطلة.

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