2022/10/15 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم السبت، في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.

وسجلت اسعار الصرف في بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد، صباح اليوم 147700 دينار مقابل 100 دولار.

فيما سجلت صباح يوم الخميس 147875 ديناراً مقابل 100 دولار.

وشهدت اسعار البيع والشراء انخفاضاً في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148250 ديناراً لكل 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147250 ديناراً لكل 100 دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انخفاض أسعار الدولار في البورصة الرئيسة ببغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انخفاض أسعار الدولار في البورصة الرئيسة ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).