لأول مرة.. ودائع البنوك المحلية لدى المركزي العراقي تتجاوز 40 تريليون دينار

2022/10/15 | 11:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم السبت، عن تجاوز ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي حاجز 40 تريليون دينار لأول مرة.

وقال العبيدي، في تدوينة له عبر فيسبوك، تابعته (بغداد اليوم)، إنه "لاول مرة تتجاوز ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي حاجز الـ 40 ترليون دينار ولتمثل ما نسبته 22.5% من مجمل مطلوبات البنك المركزي بنسبة نمو سنوية بلغت 36.5% مقارنة مع العام الماضي ".

واضاف، أنه "بالمقابل ظلت قيمة العملة المصدرة ضمن حاجز ال 82 ترليون دينار لتمثل 47% من مجمل مطلوبات البنك المركزي وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومن ثم ودائع المؤسسات الحكومية والبالغة 21 ترليون دينار عراقي والتي تمثل 12% من مجمل مطلوبات البنك المركزي العراقي وبنسبة نمو بلغت 420% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ".

واوضح العبيدي، أن "ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي وتجاوزها لحاجز ال 40 ترليون دينار يدل على تحسن مستوى الشمول المالي بالعراق الامر الذي ساهم في زيادة موجودات البنوك النقدية وايداعها لدى البنك المركزي"، مبينا أن ذلك "يوضح نجاح سياسة البنك المركزي العراقي في استراتيجية الشمول المالي والتي ساهمت بوصول ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي الى هذا المستوى".

وتابع، أنه "بلغ مجمل موجودات البنك المركزي العراقي لغاية نهاية شهر 8 بحدود 178 ترليون دينار عراقي ".

واشار الى أن "الموجودات لدى البنك المركزي توزعت بين اوراق مالية بقيمة 68 ترليون دينار ومستحقات على وزارة المالية بقيمة 44 ترليون دينار، فضلا عن احتياطي الذهب والنقد بقيمة 27 ترليون دينار، بالاضافة الى ودائع لدى بنوك مركزية وخارجية بقيمة 27 ترليون دينار عراقي، فيما توجد قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9 ترليون دينار عراقي".

ولفت الى أن "هذه المرة الاولى في تاريخ البنك المركزي العراقي تصل موجوداته الى حاجز الـ 180 ترليون دينار عراقي كما من المتوقع ان يتجاوز حاجز قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغاية نهاية السنة حاجز الـ 12 ترليون دينار عراقي ".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لأول مرة.. ودائع البنوك المحلية لدى المركزي العراقي تتجاوز 40 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لأول مرة.. ودائع البنوك المحلية لدى المركزي العراقي تتجاوز 40 تريليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).