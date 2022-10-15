تقرير: الصين تستعد لصراع مع الغرب

2022/10/15 | 11:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الجمعة، تقريرا مطولا يوضح أن الصين تستعد للصراع مع الولايات المتحدة، بعد أن قام الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بإطلاق العنان لمجموعة من الحملات العسكرية والاقتصادية والسياسية لتهيئة البلاد لاحتمال المواجهة.

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