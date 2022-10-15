ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي تتجاوز حاجز الـ 40 ترليون دينار

2022/10/15 | 11:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن رئيس مؤسسة عراق المستقبل للدراسات والاستشارات الاقتصادية منار العبيدي، اليوم السبت، تجاوز ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي حاجز الـ 40 ترليون دينار.

وقال العبيدي، في تقرير إنه “لاول مرة تتجاوز ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي حاجز الـ40 ترليون دينار ولتمثل ما نسبته 22.5% من مجمل مطلوبات البنك المركزي بنسبة نمو سنوية بلغت 36.5% مقارنة مع العام الماضي”.

وأضاف أن “قيمة العملة المصدرة ظلت ضمن حاجز ال 82 ترليون دينار لتمثل 47% من مجمل مطلوبات البنك المركزي وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومن ثم ودائع المؤسسات الحكومية والبالغة 21 ترليون دينار عراقي والتي تمثل 12% من مجمل مطلوبات البنك المركزي العراقي وبنسبة نمو بلغت 420% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي”.

وأكد أن “ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي وتجاوزها لحاجز الـ 40 ترليون دينار يدل على تحسن مستوى الشمول المالي بالعراق الامر الذي ساهم في زيادة موجودات البنوك النقدية وايداعها لدى البنك المركزي مما يوضح نجاح سياسة البنك المركزي العراقي في استراتيجية الشمول المالي والتي ساهمت بوصول ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي الى هذا المستوى”.

وتابع أن “مجمل موجودات البنك المركزي العراقي لغاية نهاية شهر 8 بلغت بحدود 178 ترليون دينار عراقي توزعت هذه الموجودات بين:

اوراق مالية بقيمة 68 ترليون دينار

مستحقات على وزارة المالية بقيمة 44 ترليون دينار

احتياطي الذهب والنقد بقيمة 27 ترليون دينار

ودائع لدى بنوك مركزية وخارجية بقيمة 27 ترليون دينار عراقي

قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9 ترليون دينار عراقي

وأوضح أن “هذه المرة الاولى في تاريخ البنك المركزي العراقي تصل موجوداته الى حاجز ال180 ترليون دينار عراقي كما من المتوقع ان يتجاوز حاجز قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغاية نهاية السنة حاجز الـ 12 ترليون دينار عراقي”.

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