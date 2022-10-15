2022/10/15 | 11:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، فتح باب التقديم للدورة 113 ملحق الكلية العسكرية الأولى لخريجي الدراسة الإعدادية.

وفي ما يلي نص التعليمات وفقا لوزارة الدفاع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تفتح باب التطوع بصفة طالب في الكلية العسكرية (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تفتح باب التطوع بصفة طالب في الكلية العسكرية (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).