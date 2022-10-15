2022/10/15 | 11:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة سياسي كردي: اعتراض التيار الصدري على السوداني قد يعرقل تشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سياسي كردي: اعتراض التيار الصدري على السوداني قد يعرقل تشكيل الحكومة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سياسي كردي: اعتراض التيار الصدري على السوداني قد يعرقل تشكيل الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).