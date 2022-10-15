87 مليار دولار احتياطات تقبع في البنك المركزي تنتظر حكومة تمرر الموازنة

2022/10/15 | 11:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: خطى العراق خطوة أولى نحو الخروج من الأزمة السياسية، مع انتخاب...

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