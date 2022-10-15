احتجاجًا على استخراج الوقود الأحفوري.. ناشطتان ألقتا حساء طماطم على لوحة شهيرة لفان غوخ

2022/10/15 | 11:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت متظاهرتان مناهضتان لاستخراج الوقود الأحفوري حساء الطماطم على لوحة الفنان الهولندي فنسنت فان غوخ الشهيرة، "عباد الشمس" (1888)، في المعرض الوطني بلندن، الجمعة.

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