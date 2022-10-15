اسعار الدولار تشهد انخفاضاً في الأسواق المحلية

2022/10/15 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100 دولار.

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