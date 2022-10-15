مركز حقوقي: التدهور الاقتصادي أهم اسباب ارتفاع معدلات الطلاق في العراق

2022/10/15 | 11:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني حذر نائب رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق المحامي حازم الرديني، اليوم السبت، من خطورة الوضع الاقتصادي المتدهور بالبلد والذي بدوره أثرَّ بشكل كبير ومباشر بتهديم الأُسر العراقية من خلال ازدياد […]

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