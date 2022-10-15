المحكمة الاتحادية العليا تنظر في دعوى لإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية

2022/10/15 | 11:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظر المحكمة الاتحادية العليا يوم غد الأحد المقبل (16 تشرين الأول 2022)، في دعوى لإلغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، الذي بدأ تنفيذه منذ 4 أشهر كبديل عن قانون الموازنة.وقال النائب المستقل، باسم خشان: إنه طعن بعدد من … Readmore

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