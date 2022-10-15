وزارة التربية تنفي اعتبار العام الدراسي الماضي عدم رسوب

2022/10/15 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

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نفت وزارة التربية اعتبار العام الدراسي الماضي 2022/2021 عدم رسوب ، اسوة بقرار وزارة التعليم العالي ، مؤكدة:”ان اي قرار بهذا الشأن لم يصدر “.

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