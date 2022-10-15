أسعار الدولار تنخفض في الأسواق العراقية

2022/10/15 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

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شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً في الأسواق المحلية.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، 147.700 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.600 دينار لكل 100 دولار.

وسجَّلت أسعار بيع الدولار، امس الجمعة، 147.900 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 147.800 دينار لكل 100 دولار.

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