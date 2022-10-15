العراق.. طقس متباين وامطار شمالا اليومين المقبلين

2022/10/15 | 12:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الانواء الجوية ان تشهد البلاد طقسا صحوا الى غائم جزئيا خلال اليومين المقبلين بدرجات حرارة دون 40 مئوية باغلب المحافظات.

وذكر بيان للهيئة : ” ان طقس غد الاحد سيكون في عموم مناطق البلاد صحوا الى غائم جزئيا وغائما احيانا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الوسط وتنخفض في الجنوب وترتفع في الشمال ، مع تساقط امطار في المناطق الجنوبية ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

و درجة الحرارة الصغرى في بغداد اليوم السبت 19 مئوية والعظمى 38 مئوية.

واضاف البيان :” ان طقس الاثنين سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ، وغائما جزئيا في المنطقة الشمالية ودرجات الحرارة الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

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