2022/10/15 | 12:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، عن اعتقال مطلوبين قضائياً وضبط كمية من الكريستال والحبوب المخدرة في بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "المفارز المشتركة في قيادة عمليات بغداد تمكنت من إلقاء القبض على (25) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ينتحل صفة رسمية (ضابط برتبة نقيب) و(14) متهماً بحيازة الأسلحة والاعتده غير المرخصة و(11) اخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة"، مبينة أنه "تم مصادرة ( بندقية عدد(6)، مسدس عدد (17) ) مع اعتده مختلفة الانواع، وضبط كمية من مادتي الكريستال والحبوب المخدرة واجهزة للتعاطي".

وأضافت أنه "في سياق متصل تمكنت قوة مشتركة من اللواء (59) فرقة المشاة السادسة من القاء القبض على متهم وفق المادة 4/1 ارهاب بعد رصد تواجده وتحركاته في منطقة "ام الصون" ضمن قضاء الطارمية شمالي بغداد".

وتابعت الخلية أنه "تم إحالة الملقى القبض عليهم والمواد المضبوطة إلى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".

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