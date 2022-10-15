لأول مرة بتاريخه.. الودائع المصرفية في البنك المركزي تقترب من 180 تريليون دينار

2022/10/15 | 12:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أن موجودات البنك المركزي من الودائع المصرفية وصلت الى 180 تريليون دينار لأول مرة بتاريخ البنك.

وقال العبيدي في منشور على صفحته إن "ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي لأول مرة تتجاوز حاجز ال 40 ترليون دينار ولتمثل ما نسبته 22.5% من مجمل مطلوبات البنك المركزي بنسبة نمو سنوية بلغت 36.5% مقارنة مع العام الماضي".

وأضاف، أن "قيمة العملة المصدرة بقيت ضمن حاجز ال 82 ترليون دينار لتمثل 47% من مجمل مطلوبات البنك المركزي وبنسبة نمو سنوية بلغت 9.7% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ومن ثم ودائع المؤسسات الحكومية والبالغة 21 ترليون دينار عراقي والتي تمثل 12% من مجمل مطلوبات البنك المركزي العراقي وبنسبة نمو بلغت 420% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي ".

ورأى أن "ارتفاع ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي وتجاوزها لحاجز ال 40 ترليون دينار يدل على تحسن مستوى الشمول المالي بالعراق الامر الذي ساهم في زيادة موجودات البنوك النقدية وايداعها لدى البنك المركزي مما يوضح نجاح سياسة البنك المركزي العراقي في استراتيجية الشمول المالي والتي ساهمت بوصول ودائع البنوك المحلية لدى البنك المركزي العراقي الى هذا المستوى".

وأشار الى أن "مجمل موجودات البنك المركزي العراقي لغاية نهاية شهر 8 بحدود 178 ترليون دينار عراقي توزعت هذه الموجودات بين

????اوراق مالية بقيمة 68 ترليون دينار

???? مستحقات على وزارة المالية بقيمة 44 ترليون دينار

????احتياطي الذهب والنقد بقيمة 27 ترليون دينار

????ودائع لدى بنوك مركزية وخارجية بقيمة 27 ترليون دينار عراقي

????قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بقيمة 9 ترليون دينار عراقي

ولفت الى أن "هذه المرة الاولى في تاريخ البنك المركزي العراقي تصل موجوداته الى حاجز الـ 180 ترليون دينار عراقي كما من المتوقع ان يتجاوز حاجز قروض تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة لغاية نهاية السنة حاجز ال 12 ترليون دينار عراقي".

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