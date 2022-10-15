2022/10/15 | 12:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مجلس النواب، أن وسائل التواصل تداولت صورة مفبركة للوحة التصويت بقصد الاساءة.

وذكر الموقع الرسمي للبرلمان في بيان أن “بعض وسائل التواصل تداولت عشية جلسة انتخاب رئيس الجمهورية صورة مفبركة للوحة التصويت تم فيها تعديل فيها على اسم المرشح وتحريفه بقصد الاساءة”.

وفي الرابط ادناه الفيديو الحقيقي للحظة كتابة اسم المرشح والتي تبين صواب كتابته.

https://iq.parliament.iq/blog/2022/10/15/%d8%aa%d9%86%d9%88%d9%8a%d9%87-2/

التالي

منذ 13 ساعة

رئيس اتحاد السباحة الدولي يهاتف السوداني

منذ 13 ساعة

تحديد موعد مراسم تسنم عبد اللطيف رشيد لرئاسة الجمهورية

منذ 14 ساعة

العاهلان السعودي والأردني يهنئان رشيد بانتخابه رئيساً للجمهورية

منذ 15 ساعة

نائب: : المجتمع الدولي يهمه أن تشكل حكومة عراقية قوية

منذ 16 ساعة

واشنطن ترحب بتعهد السوداني ⁦ بمكافحة الفساد والدفاع عن السيادة العراقية

منذ 17 ساعة

اجتماع بين بافل طالباني ومحمد شياع السوداني في بغداد

منذ 17 ساعة

السوداني يستثني ثلاث وزارات من الإستحقاقات الانتخابية

منذ 17 ساعة

قبيل مغادرة الكاظمي..



مستشاره يقدم مقترحاً لإلغاء وزارتي النفط والكهرباء

منذ 18 ساعة

الحلبوسي يحيل مطالب بشأن متظاهري تشرين إلى اللجنة القانونية

منذ 18 ساعة

مساء اليوم..



الاطار يعقد اجتماعا لبحث تشكيل حكومة السوداني

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرلمان: وسائل التواصل تداولت صورة مفبركة للوحة التصويت بقصد الاساءة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرلمان: وسائل التواصل تداولت صورة مفبركة للوحة التصويت بقصد الاساءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).