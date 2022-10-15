تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار المنجم وبحث مستمر عن عالقين

2022/10/15 | 12:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت حصيلة ضحايا الانفجار في منجم للفحم في شمال غرب تركيا إلى 40 قتيلا و28 جريحا بينما يحاول رجال الإنقاذ انتشال عشرات العمال العالقين في الموقع الذي سيتفقده، السبت، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان.

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