أحزاب تسمي نفسها “قوى التغيير” تعقد مؤتمرها في بغداد

2022/10/15 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: انطلق، السبت، 15 تشرين الاول، 2022، المؤتمر الأول لقوى التغيير الديمقراطيّة...

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