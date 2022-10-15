احداث تشرين الأول.. الصحة: نستقبل يومياً عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي بينها حالات خطرة

2022/10/15 | 12:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: السبت 15 تشرين الاول 2022 الصحة: نستقبل يومياً عشرات الإصابات بالرصاص...

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الصحة: نستقبل يومياً عشرات الإصابات بالرصاص العشوائي بينها حالات خطرة أولاً على المسلة.

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