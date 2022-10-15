الشخصية العراقية … كانت ..ولا زالت ..وستبقى ؟

2022/10/15 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عبد الجبار العبيدي يتميز تاريخ العراق بأنه يمثل حجر الاساس في تاريخ البشرية .السومريون (6000ق.م) هم أهل البلاد الأصليين ، وجدوا قبل ظهور قصة آدم وحواء الرمزية ، وما...أكمل القراءة ←

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