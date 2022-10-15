ملحمة الشهادة البطولية

2022/10/15 | 12:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:علي الكاش كواكب هدي يستهدي بنورهم العباد … ولمن طلب الحق والتقوى والرشاد الأهداء الى أمهات وزوجات وابناء وأحباء الشهداء، الأكرم من الأحياء مهما قدموا لأوطانهم من عطاء.فذكرى الشهداء...أكمل القراءة ←

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