حرس حدود المنطقة السادسة تضبط 22 كغم من المواد المخدرة

2022/10/15 | 12:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت قيادة حرس الحدود، اليوم السبت، ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تتواصل جهود قيادة حرس حدود المنطقة السادسة بالرصد المكثف في ضبط الحدود ومنع عمليات التسلل والتهريب لحفظ الأمن والنظام"، مبينةً أنه "في عملية نوعية أحبط لواء حرس الحدود التاسع عشر محاولة عبور أشخاص لتهريب مواد مخدرة".

وأضافت أنه "تم خلال العملية قتل أحد المهربين وضبط (22) كيلوغراما من المخدرات مخبأة في علب كارتونية".

ويذكر أن المنطقة السادسة التي يتواجد فيها لواء حرس الحدود التاسع عشر تقع على الحدود العراقية _ السورية.

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