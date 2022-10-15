بسبب عدم اقرار الموازنة.. ارتفاع كبير بالإصابات السرطانية في نينوى

2022/10/15 | 12:44 - المصدر: وكالة خبر

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اعلن مستشفى الاورام السرطانية في نينوى عن ارتفاع عدد الاصابات بالامراض السرطانية بسبب قلة العلاجات والجرع الكيميائية في المحافظة .

وقال مدير ادارة المستشفى عبد القادر سالم:” ان قلة العلاجات والجرع الكيميائية سببت ارتفاعا كبير ا بالاصابات السرطانية في مدينة الموصل ومناطق المحافظة الاخرى “.

واوضح :” ان قلة التخصيصات المالية و عدم اقرار الموازنة ، اسهما بقلة العلاجات وبالتالي ارتفاع عدد الاصابات “.

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